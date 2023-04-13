Этом пишет сайт Акценты. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.



First Casino одними из первых получили лицензию на ведение игорного бизнеса в Украине.



И стали одними из немногих, кто одновременно оперирует онлайн-казино и сетью оффлайновых игорных заведений в разных городах Украины.

Официально конечным бенефициаром First Casino и публичным лицом бренда является Артем Юшков – винницкий бизнесмен с интересами в строительном бизнесе в разных регионах. Менее известна другая сторона его предпринимательской деятельности – задолго до легализации игорной сферы он построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины. В первые дни войны бизнесмен покинул Украину и ведет свои дела на родине из Берлина.

Журналисты НВ связывают First Casino с еще одним бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.

Юшкова с ним связывает общий бизнес — как минимум до октября 2020 года они были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

На связь First, Пана и Юшкова указывают и львовские журналисты. По их данным, компания, использующая бренд казино, через ряд других фирм тоже связана с Паном.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-окупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

Но интересней всего связь организаторов казино с масштабной финансовой пирамидой. Всего за несколько дней до полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года Печерский суд Киева рассматривал дело о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро. Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management. Постановление суда указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ" и "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым.

По данным YouControl, Александр Пан по крайней мере до января 2018 года имел другую фамилию — Прочухан. Человек с таким же именем и фамилией был так называемым «тысячником» финансовой пирамиды МММ-2021. Он также принимал участие в пирамидах «Золотое сечение» и «Формула денег» (в сети есть видео, где Александр лично рассказывает об этих проектах) и в деятельности проектов Questra World и A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Интересно, что ранее за попытку связать его с этими пирамидами, Пан/Прочухан требовал заблокировать более 500 информационных сайтов. В сговоре с высокопоставленными лицами ему даже удалось добиться соответствующего решения суда, которое спровоцировало масштабный скандал в Украине. Позднее Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине.