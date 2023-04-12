Если бы в серию пошел ЗАЗ "Спорт-900", на нем бы и сейчас ездили с гордостью, а молодое поколение, которое уже может и не знать о "Запорожцах", воспринимало бы эту модель за иномарку 90-х годов.

Пишет Хайзер.

Как пишут на различных автомобильных форумах, разработка этого спортивного "Запорожца" началась в далеком 1963-м году специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ).

ЗАЗ "Спорт-900" разрабатывался на базе популярного на то время "Запорожца" с индексом 965. Правда, спортивный кузов в стиле купе был полностью собран, что называется с нуля.

Главной его особенностью был материал изготовления – стеклопластик. Благодаря этому ЗАЗ весил всего лишь 500 килограммов. Из-за того, что большая часть усилий была направлена все же на внешний вид, до реальной спортивной начинки специалисты так и не дошли.

Под капотом у автомашины находился стандартный двигатель мощностью в 27 лошадиных сил, работающий в паре с механической 4-ступенчаткой трансмиссией. Но даже этих скромных показателей хватало для того, чтобы машина могла развивать скорость более 100 км/ч.

Известно, что инженеры успели собрать всего лишь шесть машин. Один экземпляр находится в музее, второй – в ангаре НАМИ. А вот судьба других проектных ЗАЗов, увы не известна.