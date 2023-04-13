Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Беларусь хочет, чтобы россия в очередной раз угрожала всему миру ядерным оружием.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Лукашенко прекрасно понимает, что после окончания войны за ним придут. И вот на этот случай он просит, чтобы россия всему миру сообщила, что если вы вдруг захотите свергнуть Лукашенко и снести его режим, то россия может применить ядерное оружие», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Лукашенко действительно сильно напуган, если просит именно такие гарантии от рф. Как отметил Борис Тизенгаузен, с одной стороны, это хорошо, потому что Лукашенко понимает, что всё явно оборачивается не в его пользу и что его очень скоро ждет наказание.

«А с другой стороны, это очередная угроза со стороны россии всему миру ядерным оружием. Это еще одна эскалация с применением ядерного оружия», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, эксперт объяснил, какими будут для Лукашенко последствия размещения ядерного оружия рф: «Это выстрел в ногу».

Также Politeka сообщала, что Игорь Рейтерович рассказал о размещении ядерного оружия на территории Беларуси: «Это выглядит как попытка шантажа со стороны путина».