Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что любые переговоры с рф были возможны до войны, а сейчас, пусть даже сменится власть, с россиянами не о чем говорить.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«До войны нужно было разговаривать с ними (ред. – россией) и договариваться, но сейчас, после того, что они сделали в Буче, Ирпене, Харькове, Херсоне… С ними не о чем разговаривать. Поэтому я считаю, что мы не можем с ними говорить», – утверждает Георгий Биркадзе.

Что касается смены власти в россии, рассуждает он, например, на навального, то это, конечно, кардинально ничего не изменит, но он все же не путин. Как отмечает эксперт, этот российский политик действительно очень много ошибок совершил и очень много наговорил, это сыграло ему в минус в Украине, но сыграло в плюс в россии. В частности, объясняет он, прежде всего нужно учитывать, что Навальный это говорил россиянам.

«Мы же видим сегодня, что 83% в россии – дебилы в прямом смысле этого слова. Эти 83% поддерживают сегодняшнюю войну. Поэтому он таким ватникам говорит, что да, действительно, Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы передавать. Поэтому я считаю, что это такой человек, о котором с уважением не скажешь, но он 100% будет лучше, чем путин», - заключает Георгий Биркадзе.

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