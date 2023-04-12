20 апреля в Киевской галерее искусств «Лавра» начинается выставка «ХРАМ. Украинская самоидентификация», которая будет действовать до 25 июня.

В селе Липовка Макаровского района Киевской области на месте Покровской церкви, разрушенной советской властью, благодаря усилиям мецената Богдана Батруха был построен новый храм Покрова Пресвятой Богородицы. Во время полномасштабной войны россии против Украины Липовка была оккупирована, а храм стал бомбоубежищем для людей.

«На территории церкви шли бои, во время которых церковь расстреляли. Особенно пострадала баня, в которой уже были смонтированы архангелы, серафимы и пантократоры. У архангелов вырвало грудь, у серафимов оторвало крылья, пантократор был иссечен обломками», - сообщил куратор проекта Юрий Комельков.

По словам куратора проекта, вместе с меценатом Богданом Батрухом было принято решение все же завершить росписи и организовать выставку. Во время мероприятия также будет представлена фотовыставка, посвященная расстрелу церкви. Художниками проекта стали Анатолий Криволап и Игорь Ступаченко.

«В 2015 году Анатолий Криволап вместе с Игорем Ступаченко принимают неожиданное, а для меня сенсационное решение – создать росписи церкви Покрова. Я наблюдал за работой с самого начала. Но в тесных помещениях художественного комбината невозможно было осознать этот огромный масштаб», – заявил Юрий Комельков.

Как отметила замглавы КГГА Анна Старостенко, этот проект станет символом возрождения Украины, продемонстрирует всему миру, что украинцы создают такие культурные продукты, которых нет нигде в мире.

Как писала ранее Politeka, Олесь Доний заявил, что комплекс ценностей должен нас объединять независимо от того, ходим мы в церковь или не ходим.

Также Politeka сообщала, что Олесь Доний объяснил, как широка украинская культура и наш исторический пантеон.





