Народный депутат Александр Качура сообщил, что КНР считает заявления о дружбе с россией просто риторическим приемом.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, посол Китая в Европейском Союзе заявил, что не признает Крым российской территорией. Как отметил Александр Качура, то же он сказал и о других оккупированных россиянами территориях.

«Как вам такое? А я напомню, что каждое такое заявление обязательно, можете в этом не сомневаться, согласуется с руководством Китайской Народной Республики», – сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, посол КНР, чтобы окончательно огорчить россиян, добавил, что заявление о безграничной дружбе с россией – это просто некий риторический прием.

«И здесь лицо Лаврова стало еще более унылым», - добавил Александр Качура.

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