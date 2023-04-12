Народный депутат Александр Качура сообщил, что КНР считает заявления о дружбе с россией просто риторическим приемом.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, посол Китая в Европейском Союзе заявил, что не признает Крым российской территорией. Как отметил Александр Качура, то же он сказал и о других оккупированных россиянами территориях.
«Как вам такое? А я напомню, что каждое такое заявление обязательно, можете в этом не сомневаться, согласуется с руководством Китайской Народной Республики», – сообщил Александр Качура.
Как отметил народный депутат, посол КНР, чтобы окончательно огорчить россиян, добавил, что заявление о безграничной дружбе с россией – это просто некий риторический прием.
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«И здесь лицо Лаврова стало еще более унылым», - добавил Александр Качура.
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