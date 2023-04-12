Объявляем набор в Третью штурмовую бригаду!

Мы крошили русские войска в Киевской области и десантировались в окруженный Мариуполь, штурмовали оккупанта в Запорожье, победным маршем заходили в Херсон и держим оборону Бахмута.

Наши командиры – азовские ветераны. Наши бойцы – опытные и профессиональные военные. Ты будешь знать и уметь все, что должен и даже больше.

Наши инструкторы и международные стандарты подготовки сделают из тебя профи. А в крепком военном побратиме ты найдешь своих.

Заходи на рекрутинговый сайт и выбирай вакансию: https://recruiting.ab3.army/



Твои побратимы уже здесь. Врывайся в решающую битву!