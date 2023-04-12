Национальная платформа Brave Inventors от компании COSMOLOT – портал украинского изобретательства военного назначения. Изделия, размещенные на платформе, предметно помогают фронту и способствуют изменению хода войны в пользу украинских воинов.
Для украинских изобретателей Brave Inventors — единственная организованная площадка, где производители могут разместить собственные изобретения военного времени и продемонстрировать разработки и прототипы, получить финансирование и найти экспертного ментора, сотрудничать с производителями, волонтерами, предприятиями и бизнесами.
Число участников на платформе стремительно растет. После анонсирования сайта Brave Inventors организаторы получили более 100 заявок. Проходя модерацию изделия попадают на сайт, где их можно поддержать донатом или связаться для сотрудничества. Поддержку и финансирование уже ищут более 25 изделий. Среди них ударно-разведывательные комплексы БПЛА, системы накопления энергии, антидроновые ружья, внедорожник и многие другие перспективные украинские разработки.
Brave Inventors объединяет разные стороны, заинтересованные в укреплении оборонной способности Украины и построении сильной страны будущего. Это место для встречи и сотрудничества между разработчиками, инвесторами, волонтерами, бизнесами и гражданами, имеющими общую цель – развивать украинское изобретательство и приближать победу.
Brave Inventors способствует развитию инновационной культуры в Украине, стимулируя изобретательский потенциал и творчество украинских разработчиков. Это помогает создавать благоприятную экосистему для развития военных технологий и стимулировать инновационные решения в оборонном секторе.
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На проект Brave Inventors COSMOLOT вдохновило единство украинцев. Только объединяясь, мы создаем сопротивление врагу сейчас и имеем возможность строить наше будущее. Поможем фронту вместе! присоединяйтесь к проекту Brave Inventors, потому что смелые создают будущее!