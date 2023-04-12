Государственная экологическая инспекция Украины насчитала сумму ущерба нанесенного государству на общую сумму более 22 млн грн. Ущерб причинен аварийным сбросом сточных вод в г. Тетерев Житомирской области, эксдиректору коммунального предприятия сообщили о подозрении.
В августе 2021 года коммунальное предприятие Житомирского горсовета, в нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды, в частности, ряда статей Водного кодекса Украины и Закона Украины «О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотводе», допустило аварийный сброс сточных вод канализационной насосной станции в реку Тетерев.
Неочищенные обратные воды, создавая угрозу окружающей среде, круглосуточно попадали в реку почти в течение недели. Аварийные сбросы канализационных коллекторов привели к критическому загрязнению поверхностных вод реки и повлекли за собой массовую гибель рыбы.
Тогда же под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 2 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение поверхностных вод, создало опасность для окружающей среды и привело к массовой гибели рыбы).
В ходе досудебного следствия, с целью установления масштабов реально причиненного ущерба, была назначена и проведена инженерно-экологическая экспертиза.
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На днях, на основании собранных следствием доказательств, бывшему директору коммунального предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 242 УК Украины.
В настоящее время принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. Продолжается досудебное расследование, проводимое Житомирским райуправлением полиции.