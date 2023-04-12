Идеолог Олесь Доний рассказал, что период Руси в истории Украины – это то, что нас еще соединяет с россиянами, но это лишь часть нашего прошлого и мы добыли в борьбе право быть именно украинцами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Прошло время, пока созрело у нас понимание, что нам необходим проект, абсолютно отделяющий нас от россиян, вот абсолютно, от поляков и россиян. С новым словом, совершенно новым словом, с отрубкой в определенной степени общих каких-то кусков истории и иногда даже достижений, потому что общее с россиянами – опасно», - объясняет Олесь Доний.

По его мнению, название Украина-Русь, как некоторые хотят переименовать Украину, также опасно, как и убеждение в том, что в россии живут только московиты, а настоящая Русь только у нас. Как подчеркивает идеолог, Русь – это только один промежуток нашей истории.

«Для россиян это (ред. – Владимир Великий) общий персонаж из украинского прошлого. Не зря памятник ему стоит не только в Киеве, но и в Москве еще был поставлен. Мы говорим, что он только наш, но для них это общая история. А Украина – это не общая история», - подчеркивает Олесь Доний.

Зато, добавляет эксперт, у нас есть выдающиеся персонажи и из других эпох: это и Михаил Драгоманов, едва ли не самый большой украинский интеллектуал, Василий Стус, замученный в лагерях советским режимом. И они, констатирует идеолог, уже осознавали себя украинцами, они боролись за это.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что этноним украинец появился не сразу, его вводили постепенно и объединяли в головах людей с Русью.

Также Politeka писала о том, что Доний провел презентацию концепции «25 ступенек» в учебных заведениях Ирпеня.