Киевские власти должны компенсировать британскому инвестору Тамазу Сомхишвили его расходы, отмечает в Facebook политолог, заместитель директора Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Выплаты компенсаций кому-либо для городского бюджета всегда не ко времени и нежелательны. Тем более сейчас. Но думать об этом чиновникам КГГА нужно было тогда, когда они срывали реконструкцию Харьковской площади, которую сами и затеяли, для которой сами привлекли и получили на конкретных условиях частные инвестиции», – отмечает он.

Речь идет о том, что в 2007 году Киевская горадминистрация объявила конкурс по реконструкции Харьковской площади в Киеве. Его выиграла компания «Киев Терминал», принадлежащая Тамазу Сомхишвили. Инвестор уплатил городу около 14 млн долларов за право реализации своей части проекта. Но в итоге инвестор так и не получил необходимых согласований, а Киевсовет изъял участки на Харьковской площади без компенсации расходов и убытков.

«На самом деле, этот вопрос должен быть предметом расследования правоохранительных органов. Кому выгодно, чтобы инвестору запретили отказываться от чисто денежного возмещения потерь и претендовать согласно договору на другие варианты? Кому выгодно, чтобы дело превратилось в длительный и скандальный международный инвестиционный арбитражный спор инвестора с правительством Украины?», – спрашивает Голобуцкий.

В настоящее время за судебным процессом внимательно следят в посольстве Великобритании. Осенью 2021 года Тамаз Сомхишвили обратился к президенту Украины с открытым письмом, призывая вмешаться в ситуацию. В июле 2022 года в связи с войной инвестор предложил мировое соглашение. Но в городской администрации отказались принимать и это предложение.

«Решение в цивилизованном формате проблемы с инвестициями и компенсациями по Тамазу Сомхишвили – крайне неприятный прецедент для столичных властей, с которым пока они явно не справляются. Но затягивать конфликт – не на пользу государства и города», – убежден Алексей Голобуцкий.

В СМИ отмечают, что виновные в срыве инвестиционного проекта и реконструкции Харьковской площади, очевидно, до сих пор работают в КГГА.

Также известно о том, что следующее заседание суда по делу Сомхившили состоится 25 апреля.