Депутат Киевсовета Георгий Зантарая во время своей волонтерской поездки на юг Украины побывал в Херсоне, Николаеве и Чернобаевке.



Об этой поездке он рассказал в своем Facebook.

По словам политика, в Николаеве он посетил спортзалы, пострадавшие от российских атак, и провел тренировки для местной молодежи (напоминаем, что Зантарая является чемпионом мира по дзюдо).

Кроме того, депутат подарил юным спортсменам спортивные костюмы и посадил деревья в Национальном судостроительном университете, который сейчас находится на реконструкции после двойного попадания российских ракет. Геогрей Зантарая прибыл в Херсон, куда доставил около трех тонн гуманитарной помощи, преимущественно продуктов. Там он побывал в театре Кулиша и аграрно-экономическом университете, которые действуют как центры гуманитарной помощи. Также депутат посетил легендарную Чернобаевку, которая с минувшей осени снова находится под контролем Украины.

Одно знаю точно: Украина победит! И каждый из нас должен сделать все, чтобы приблизить эту победу!” – заявил Зантарая.

Ранее депутат доставил гуманитарную помощь Марганцу Днепропетровской области.





