Народный депутат Александр Качура сообщил, что в Украине обязательно необходимо конфисковать все российские активы.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам народного депутата, Фонд госимущества выставит уже в этом году на аукцион конфискованные активы Дерипаски и Ротенберга. В частности, на аукционе будут выставлены ТРЦ Ocean Plaza и завод в Николаеве. Как отметил Александр Качура, идея конфисковать российские активы и направить их на нужды ВСУ очень своевременна.

«Совершенно здоровая инициатива Председателя ФГИУ Рустема Умерова. В Украине не должно остаться ни одного российского кровавого бизнеса, а все российские активы должны быть конфискованы. Выходит, что российские олигархи, пусть и не очень добровольно, поддерживают украинскую армию», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, Фонду госимущества удалось за полгода вывести в доходность 45 украинских предприятий, выплатить долги по зарплатам нескольким тысячам работников, начать малую приватизацию и привлечь в бюджет более 5 миллиардов гривен.

«Оказывается, и так можно при правильном подходе», – добавил Александр Качура.

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