Ученый Владимир Спиваковский рассказал, что на самом деле 30 или 40-летние люди уже сформированы настолько, что их никак не переучить в плане бизнеса.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, в его школе менеджмента получилась такая вещь, что примерно половина выпускников хорошо встали на ноги, стали умными, деятельными, энергичными, моральными, но примерно у половины ничего не вышло. Из этого, продолжает он, возник вопрос – почему так, если учили всех одинаково и люди примерно были также одинаковыми?

«И я обнаружил, что дело не в том, что они не знают разницу между прибылью и доходом, как калькуляцию составлять, рентабельность какую считать – это не то. У них не было жизненной культуры и культуры в бизнесе. То есть из принципом было «продай и убегай», то есть сделал и беги, чтобы тебя не застукали, что ты сбыл какою-то ненужность», - объясняет Владимир Спиваковский.

Поэтому, констатирует ученый, он понял, в 30 или 40 лет научить морали уже невозможно никак, надо начинать с маленьких. И тогда, добавляет гость программы, ему пришла в голову мысль, что надо организовать школу для детей.

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