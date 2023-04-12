Ученый Владимир Спиваковский рассказал, что финская система образования построена на квалифицированном учителе, который не только получает высокую зарплату, но и отвечает за знания учеников.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Они поставили в центр всей системы учителя, считая, что учитель – это центр мироздания в смысле системы образования, вокруг которого все нанизывается, ка как на шампур. В принципе, правильно, хотя сегодня уже другие существуют цели в разных странах. Но у финнов – учитель и вокруг него все», - объясняет Владимир Спиваковский.

То есть, рассказывает он, это было начало, финны сделали профессию учителя престижной и привлекательной. Высокая зарплата в 4 тысячи евро, подчеркивает ученый, - это только вершина айсберга, это только цифра, а вокруг нее – огромная ответственность. В частности, уточняет гость программы, это 10 человек на место в педвузах, это лучшие люди страны, это уровень кандидата или доктора наук, это доверие, широчайшая и высочайшая квалификация.

«Полное доверие учителю, полное доверие директору. То есть учитель в классе делает, что хочет, но в конце года он должен обеспечить знание, иначе с ним не продлят контракт и он потеряет свою высокую зарплату. Это сработало», - заключает Владимир Спиваковский.

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