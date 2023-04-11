Новый ударный FPV-дрон, собранный в Украине, проходит первое тестирование в полевых условиях.
Об этом в Facebook сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик, который в настоящее время руководит проектом по изготовлению отечественных БПЛА.
Юрий отметил, что дрон украинского сборника предназначен для уничтожения живой силы противника, их автомобилей, бронетехники, укрытий и огневых точек. Он оборудован двумя камерами и дополнительно может быть оборудован тепловизором.
По словам разработчиков, дрон сможет обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы, преодолевать расстояние до 5 км и нести боеприпасы весом до 5 кг. Более точные технические характеристики БПЛА станут ясны в процессе боевых испытаний, которые пройдут на этой неделе.
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Команда разработчиков состоит из шести человек. Если тестирование первого БПЛА военными пройдет удачно, мы планируем наладить серийное производство», – прокомментировал Юрий Голик.
Кроме того, волонтер анонсировал работу над более сложным проектом, который станет дополнительными "глазами" для военных. Это БПЛА-разведчик с размахом крыльев более 3 м, над которым сейчас работает их команда инженеров.