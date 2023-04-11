Народный депутат Александр Качура сообщил, что любой человек в россии сейчас может быть безосновательно обвинен в шпионаже.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, российский суд арестовал американского журналиста Эвана Гершковича якобы за шпионаж. Как отметил Александр Качура, теперь журналисту грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

«Белый дом уже призвал всех американцев немедленно покинуть территорию россии. Совершенно очевидно, что в россии сейчас любой человек не только из США может без всяких оснований обвиняться в шпионаже. Россия стала смертельно опасна как для своих граждан, так и для иностранных», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, в худших советских традициях россия сейчас может обвинить кого угодно просто за пользование обычным фотоаппаратом или мобильным телефоном.

«Путин возвращает россию в худшие времена сталинского террора. Если не уничтожить этот режим сейчас, он станет еще большей угрозой всему цивилизованному миру», - заявил Александр Качура.

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