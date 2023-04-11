Олесь Доний приезжал 5 апреля в Ирпень и там в нескольких учебных заведениях представил свою книгу «Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью».
Об этом Олесь Доний рассказал в своем Facebook.
Идеолог побывал в ВСП «Ирпинский профессиональный колледж НУБиП Украины» и Ирпенском лицее инновационных технологий, где рассказал молодежи и преподавателям, в чем заключается важность концепции «25 ступеней к общественному счастью» для Украины, почему она является идейной основой нашей мировоззренческой реформации.
Кроме этого, в профессиональном колледже Олесю Донию пришлось ознакомиться с последствиями того, как российские оккупанты изуродовали учебное заведение, а также удачной его реконструкцией.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
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