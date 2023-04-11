Такие дела, как дела против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева или бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, могут лишить Украину потенциальных реформаторов и произвести обратное впечатление на европейцев, считает политолог Алексей Голобуцкий. Вывод эксперта приводит издание «Факты».

«Здесь и перед всей Украиной могут закрыть дверь. А у потенциальных реформаторов послевоенного времени — они же нам понадобятся, не так ли? — отобьют любое желание идти что-нибудь реформировать», - говорит политолог.

Его мнение совпадает с выводом известного политика, эксперта Украинского Института Будущего Игоря Попова, которого также цитируют «Факты»: «Ты попробуешь что-то изменить в стране, добросовестно выполняя свою работу, а через несколько лет после увольнения к тебе придут со странным подозрением».

Шаповалов в МОУ отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных Сил. В начале года после так называемого «яичного скандала» он, чтобы не бросать тень на министерство и ВСУ, ушел в отставку по собственному решению.

Вскоре после этого ДБР вручило ему подозрение, но не в коррупции, не в завышенных ценах на продукты питания, а в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ст. 114-1 Уголовного кодекса).

Издание объясняет, что подозрение Шаповалову основывается на том, что по его указанию Департамент госзакупок МО подписал контракты на поставку амуниции без пунктов контроля качества и при условии 100-процентной оплаты.

В качестве контраргументов в пользу Шаповалова эксперты, с которыми пообщались «Факты», указывают на ряд важных моментов: продукция поставлялась из стран-членов НАТО; качество продукции проверялось и без включения соответствующих пунктов в договоры; некачественную продукцию поставщики возмещают; закупить амуницию в первые дни войны без 100-процентной предоплаты было невозможно.

К тому же, контракты Шаповалов даже не подписывал, а все закупки были осуществлены по упрощенной процедуре, которую разрешил Кабмин в условиях стремительного роста количества ВСУ.

Тем не менее, суд отказал Шаповалову в изменении меры пресечения и оставил его под стражей.

"Нынешнюю тенденцию антикоррупционной борьбы можно охарактеризовать следующим образом: если ты сделал доброе дело для своей страны в критические моменты, тебе не избежать наказания", - поделился Шаповалов в недавнем интервью.