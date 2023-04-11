По мнению политтехнолога, руководителя Центра политической разведки Олега Постернака, существующий конфликт между инвестором, гражданином Великобритании Тамазом Сомхишвили и КГГА может создать трещину в украинско-британских отношениях. Об этом он пишет в Facebook.

«Есть такой инвестор – гражданин Великобритании Сомхишвили. Против него запущена черная медийная кампания. Ну, все как умеют доморощенные чиновники, когда возникает возможность «кинуть» крупный иностранный бизнес, - пишет политтехнолог. – Но здесь один вопрос: кого именно? Британского гражданина, чья страна сейчас является кулаком западной поддержки в оборонительной войне, которую мы ведем против России».

Эксперт объясняет, что речь идет о споре между Сомхишвили и КГГА, который продолжается с 2007 года.

«В 2007 году британец решил инвестировать деньги в Украину. Его компания "Киев Терминал" выиграла конкурс на реконструкцию Харьковской площади в Киеве. Компания должна была построить офисно-гостиничный центр, паркинг на 500 автомобилей и автовокзал», - рассказал политтехнолог.

После выигрыша конкурса инвестор, по данным Постернака, оплатил городу согласно контракту $13,5 млн и дополнительно потратил на разработку проекта и аренду земли еще около $10 млн.

Впрочем, как пишет эксперт, землю у инвестора отобрали еще при Януковиче. "А потом уже КГГА во главе с нынешним мэром столицы и вовсе отозвала выделение земли и в одностороннем порядке прекратила ее аренду, отказалась от обязанностей компенсировать отжатые инвестиции", - добавляет Постернак.

Дойди это дело до международного арбитража, эксперт не исключает громкого скандала, который может привести к нежелательным для Украины последствиям.

«Если сейчас военная помощь ответственно контролируется со стороны государственных и международных механизмов, то любые бандитские кейсы, особенно когда к ним причастны местные чиновники, могут стать роковыми», - говорит эксперт об опасности из-за необеспечения прав британского инвестора.

Напомним, ранее сообщалось, что очередное заседание суда по делу «Киев Терминал» против КГГА должно состояться 25 апреля.

Мировое соглашение, которое компания-инвестор предлагала киевским властям после начала полномасштабного вторжения России, в КГГА отвергли. Это соглашение предусматривало отказ инвестора от денежной компенсации. Вместо этого инвестор предлагал по окончании военного положения за свой счет построить важный для Киева инфраструктурный объект.