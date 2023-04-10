Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что во время войны все средства идут на оружие, оборону, а значит, для финансирования любого развития государства нужно увеличивать налоги.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Они будут оказывать нам помощь, но это будет оружие только для того, чтобы мы могли отстаивать и освобождать нашу страну. Но у меня вопрос – неужели вы считаете, что нам могут дать деньги, когда у нас до сих пор нет декларирования от чиновников и депутатов, до сих пор нет свободной САП, она зависит от генпрокурора, до сих пор нет плана восстановления и развития?», - спросит Георгий Биркадзе.
Как объясняет эксперт, сегодня нужно спрашивать, почему не происходит восстановление в стране, а ответ состоит в отсутствии средств. По его словам, то, что сейчас удается собрать внутри государства – это 82 миллиарда гривен, но на оружие, оборону мы тратим 130 тысяч ежемесячно. Следовательно, констатирует эксперт, нужно эти деньги откуда-то брать, а потому очень легко говорить, что нужно увеличивать заработную плату, нужно увеличивать пенсию, только вот из чего?
«Очень важно это все сделать. Без рыночных условий, у нас не может быть будущего. Это (ред. – увеличение НДС) сыграет для страны только в плюс. Как только мы увеличиваем цену, снижается импорт. Количество импорта, я уверен, на 15-20% упадет сразу потребление. То есть мы вымываем меньше денег за границей, чем делали сейчас, это укрепляет гривну», - заключает Георгий Биркадзе.
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