Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что российские пропагандисты не впервые заявляют, что Бахмут взят.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Героическое сопротивление продолжается, но что только не было уже с Бахмутом. Я помню, как многие вот эти российские пропагандисты говорили, что Бахмут фактически взят. Было еще другое выражение. Тоже многие пропагандисты и чиновники российские говорили, что Бахмут практически взят», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, на этом они не остановились, и недавно Пригожин заявил, что Бахмут уже юридически взят. Как отметил Михаил Шейтельман, очень странно, когда человек, который сидел в тюрьме, начинает оперировать словом «юридический».

«Это было не случайное слово, он подготовился к своей речи. Бахмут был практически взят в сентябре, потом он был фактически взят в декабре, и вот он юридически взят сейчас. Чего же нам еще ждать?» - заявил Михаил Шейтельман.

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