Идеолог Олесь Доний объяснил, что этноним украинец появился не сразу, его вводили постепенно и объединяли в головах людей с Русью, но сегодня мы не Украина-Русь, а Украина, отдельная от россии и беларуси.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украинец – именно потому, что он отдельный и от россиян, и от поляков. Отдельный. Слово «Русь» нас со многими соединяет – и с белорусами, и с россиянами. Сейчас многие скажут, что была только Киевская Русь. А вы уверены, что только Киевская Русь? А в беларуси не было Руси? А в Полоцке была Русь или не была? А в Новгороде, куда сбегались киевские князья, которым припекало? Что там тогда было? Мы хотим, чтобы это у нас в голове нас постоянно соединяло? Это часть нашей истории, да. Но самая важная?», - спрашивает Олесь Доний.

Как он отмечает, Грушевский действительно написал именно «Историю Украины-Русы», но и не один он, то есть на самом деле это было популярно. По словам эксперта, в то время, когда Грушевский писал исторические книги, среди украинцев само слово «украинец» было не слишком распространено. Идеолог утверждает, что его придумали в Харькове, чтобы отделить нас от россиян, и тогда постепенно распространяли среди населения.

«Он (ред. – Грушевский) понимал, что слово «украинец» тогда нужно привлечь к слову «Русь», отобрать на тот момент слово «Русь» от россиян и соединить со словом «Украина». Напомню, он был первым руководителем украинского государства, главой Центральной Рады, Центральная Рада не организовала государство Украина-Русь, а государство Украина во главе с Грушевским, который историческую книгу писал об Украине-Русь, а государство основал Украину», - объясняет Олесь Доний.

Итак, заключает эксперт, Украина-Русь – это только переходный этап. Как он объясняет, тогда наши шляхетские и казачьи элиты понимали себя как других, отдельных, не московитов, но украинцами себя еще не называли. Сейчас, констатирует идеолог, у нас не Украина-Русь, а Украина и украинцы.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что переименование Украины в Украину-Русь опасно тем, что ставит вопрос о самоидентификации.

Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал о том, как будут проходить выборы во время войны.





