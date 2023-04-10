Народный депутат Александр Качура сообщил, что путин активно способствует расширению НАТО.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, НАТО постепенно расширяется, в частности, недавно в Альянс приняли Финляндию. Как отметил Александр Качура, Швеция тоже в ближайшее время окажется в НАТО.

«Если бы существовала медаль за активное содействие расширению блока НАТО, то ее нужно было бы дать именно путину», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, только путин мог нажить столь большое количество врагов и приблизить НАТО, к которому враждебно относится, максимально близко к границам своего государства. По словам Александра Качуры, это нужно уметь.

«У него «талант». И вручить награду, кстати, можно будет торжественно прямо в зале специального трибунала в Гааге», – заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура рассказал, что означает пожизненный ордер на арест путина: «Теперь навсегда закрыт въезд».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков рассказал о состоянии путина сейчас: «Под ним шатается его трон».





