20 апреля в Киевской галерее искусств Лавра начинается выставка «ХРАМ. Українська самоідентифікація». Росписи церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Киевской области. Часть 2»

Авторы проекта – художники Анатолий Криволап, Игорь Ступаченко.

Куратор проекта – Юрий Комельков

Автор идеи – Татьяна Миронова

В старинном селе Липовка Макаровского района Киевской области на месте Покровской церкви, разрушенной советской властью, за меценатские средства Богдана Батруха построен новый храм с таким же посвящением - Покрове Пресвятой Богородицы.

«Я занимаюсь проектами в области культуры 23 года. Но спасибо судьбе за то, что стал куратором самого важного, как для меня, так и для Украины, проекта за время Независимости.

Моими самыми громкими проектами за последние 3 года стали Большая семерка в 2021 году и Большая семерка 2.0 в ноябре 2022 года, во время войны. В них пересекаются две фамилии Михаила Бойчука и Анатолия Криволапа.





Сто лет назад Бойчук создал новое направление – новое, авангардное монументально-синтетическое украинское искусство на базе византийских традиций фресковой росписи, так называемый бойчукизм. Его поддержало большое количество художников, которых стали называть «бойчукистами». Но советские власти признали это направление буржуазным и приняли варварское решение – Михаила Бойчука и его ближайших учеников расстреляли, все росписи уничтожены.

В 2015 году Анатолий Криволап вместе с Игорем Ступаченко принимают неожиданное, а для меня сенсационное решение – создать росписи церкви Покрова.

Я наблюдал за работой с самого начала. Но в тесных помещениях художественного комбината невозможно было постичь этот огромный масштаб. Это более тысячи квадратных метров. В 2019 году совершил экспозицию в большом зале галереи «Лавра». Успех выставки был бешеным. Я увидел самое большое, самое современное, а главное абсолютно авангардное, во всех смыслах этого слова произведение на сакральную тему. Разработанная Ступаченко технология из новейших материалов в сочетании с уникальной цветной математикой Криволапом создали самый высокий, невиданный уровень синергии художников совершенно разных направлений. Это была только первая часть росписей. В течение 2020-2021 годов они были смонтированы в храме.

Но 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война . Село Липовка было оккупировано новейшими варварами. Храм превратился в бомбоубежище для детей, женщин и пожилых людей. На территории церкви шли упорные бои, во время которых церковь расстреляли. Особенно пострадала баня, в которой уже были смонтированы архангелы, серафимы и пантократоры. У архангелов вырвало грудь, у серафимов оторвало крылья, пантократор был иссечен обломками. Художники решили оставить эти росписи в таком состоянии для потомков и в качестве примера варварства захватчиков.

Но война не остановила работу художников. Вместе с Богданом Батрухом принято совместное решение завершить росписи. Это действительно чудо, которое происходит во время войны! И мы решили выставить вторую, последнюю часть росписей вместе с расписанным макетом храма. В экспозицию проекта я включил фотовыставку, посвященную расстрелу церкви». – Юрий Комельков.

«Этот проект – символ возрождения Украины. Другим странам мы показываем, что мы украинцы создаем новый, абсолютно качественный культурный продукт, которого нет нигде в мире» - Старостенко Анна, заместитель председателя КГГА.

Выставка будет работать с 20 апреля по 25 июня.

Режим работы галереи: Вт. – Вс. 12.00 – 18.00

Адрес: Лаврский переулок,7