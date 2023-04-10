Украинцы высказали свое отношение к конфликтам с участием военных и священников УПЦ МП, которые произошли в последнее время.

Большинство опрошенных считают, что половина или меньше доли ответственности в конфликтах лежит на военных.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос "Какова была доля ответственности военных в конфликтных ситуациях ", украинцы ответили:

• никакой — 8,7%;

• меньшая часть — 22,2%;

• примерно половина — 26,0%;

• большая часть — 14,8%;

• вся ответственность на военном — 6,4%;

• затруднились с ответом — 21,9.

На вопрос анкеты, Слышали ли респонденты о бытовых конфликтах с участием военных, ответы разделились следующим образом:

• слышал и много — 14,7%;

• иногда случается — 56,3%;

• впервые слышу — 20,3%;

• затруднились с ответом — 8,7%.

На вопрос "Достаточно ли государство делает для предотвращения конфликтов с военными?" ответы респондентов разделились следующим образом:

• вполне достаточно — 2,6%;

• скорее достаточно — 12,9%;

• скорее недостаточно — 39,6%;

• категорически недостаточно — 13,6%;

• вообще ничего не делает — 15,2%;

• затруднились с ответом — 16,2%.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.