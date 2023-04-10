Украинцы высказали свое отношение к конфликтам с участием военных и священников УПЦ МП, которые произошли в последнее время.
Большинство опрошенных считают, что половина или меньше доли ответственности в конфликтах лежит на военных.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
На вопрос "Какова была доля ответственности военных в конфликтных ситуациях ", украинцы ответили:
• никакой — 8,7%;
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Россияне выбрали два города, которые уничтожат следующими: "Просим людей по максимуму уезжать, особенно с детьми"
"Не бросайте их!": в море тонет судно с сотнями людей, вода уже на нижней палубе
Россиянам удалось продвинуться: назван город, который станет следующим после Бахмута
Трагедия на украинской трассе оборвалась жизнь защитников: кадры с места ДТП
• меньшая часть — 22,2%;
• примерно половина — 26,0%;
• большая часть — 14,8%;
• вся ответственность на военном — 6,4%;
• затруднились с ответом — 21,9.
На вопрос анкеты, Слышали ли респонденты о бытовых конфликтах с участием военных, ответы разделились следующим образом:
• слышал и много — 14,7%;
• иногда случается — 56,3%;
• впервые слышу — 20,3%;
• затруднились с ответом — 8,7%.
На вопрос "Достаточно ли государство делает для предотвращения конфликтов с военными?" ответы респондентов разделились следующим образом:
• вполне достаточно — 2,6%;
• скорее достаточно — 12,9%;
• скорее недостаточно — 39,6%;
• категорически недостаточно — 13,6%;
• вообще ничего не делает — 15,2%;
• затруднились с ответом — 16,2%.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.