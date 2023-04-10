Ученый Владимир Спиваковский рассказал, что в его школе менеджмента люди действительно хотели учится, действовать, работать и это давало свои результаты – они спасли Киев от голода.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает эксперт, еще во времена Советского Союза он организовал первую частную школу менеджмента «Синергия». По его словам, благодаря маленькому объявлению в «Вечернем Киеве» на следующий день выстроилось несколько тысяч людей, которые хотели тоже что-то делать и не знали что. То есть, объясняет гость программы, на то время закрылись все больницы, заводы, работы не было, люди хотели что-то сделать, но не знали как.

«А я считал, что умею и знаю как. Я организовал частную школу менеджмента, и организовал ее необычным образом. То есть так, как надо. Сейчас уже все так делают, а вы попробуйте 35 лет назад что-то такое придумать», - подчеркивает Владимир Спиваковский.

В группе, продолжает ученый, было 20 человек, они сидели в креслах в круге и 12 часов с 9 утра до 9 вечера учились уму-разуму, а с 9 вечера до 9 ура наушники в уши и английский язык во сне. По его словам, это срабатывало, у людей была огромная мотивация учиться и действовать и их работа давала результаты.

«Мы спасли Киев от голода. Был неурожай и крестьянам запретили продавать зерно, возникла такая продразверстка, стали у них зерно забирать. Это 1991 год. И ничего не было, просто ничего. Я спросил тогда, кто хочет, давайте соберемся, у кого есть родственники, у кого есть амбары с зерном. Был снег, не было ни бензина, ни машин, ничего вообще. Но я придумал, как это можно организовать чисто по-менеджерски, и мы через неделю привезли те же самые 10 вагонов зерна», - рассказывает Владимир Спиваковский.

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