Политолог Олег Соскин прокомментировал заявление Bloomberg о том, что вследствие российского вторжения украинские олигархи потеряли активы и политическое влияние, из-за чего перестали быть олигархами.

Об этом он рассказал на канале «Politeka».

«Bloomberg говорит, что эти олигархи, которых вырастил Кучма, - это хорошие олигархи. А вот уже все, кто постараются вырасти при Зеленском, кого хотят Зеленский и Ермак вырастить, - это будут очень опасные олигархи. И тут Зеленскому пришла огромная ответка из Франции от Жеваго, от Апелляционного суда Франции, который сказал, Жеваго мы вам не отдадим, поскольку в Украине сегодня идет война», - объясняет Олег Соскин.

По его словам, это значит буквально поставить крест на украинской судебной ветке власти, как будто бы все ее решения незаконные, а все суды и сами законы никто даже во внимание брать не будет. Кроме этого, добавляет эксперт, речь идет о необходимости перезагрузки НАБУ, САП и ДБР

«То есть они уже нюхом почувствовали, им уже все доложили, что новые (ред. – олигархи) уже хотят быть больше, чем старые. Но, поскольку новые очень голодные, очень хищные, они беспредельщики, то, конечно, они будут резать всех подряд. И ребята уже через Bloomberg предупреждают, что вы про это даже не мечтайте, у нас есть такие товарищи, которые сидят с увеличительным стеклом и все про вас знают», - рассказывает Олег Соскин.

То есть, объясняет гость программы, это как бы означает, что деньги все равно будут идти через старых олигархов, эти каналы отобраны для донорской помощи. Тем не менее, констатирует политолог, еще неизвестно, будет ли это все вообще, еще надо дождаться.

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