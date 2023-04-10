Блогер со Львова решил повысить настроение местных жителей - обшил свою машину коврами и катается по городу на "ковровом" автомобиле, радуя окружающих своей забавной затеей.

Пишет сайт Хайзер.

30-летний львовянин рассказал, что его эксклюзивный автомобиль обошелся недорого. Жигули, как их называют в народе, были куплены за $400, а ковры он получил бесплатно от своих бабушек, дедушек и соседей. За относительно небольшие деньги и с помощью своих родных и близких он создал уникальный автомобильный дизайн, который привлекает внимание публики.

Ковры, которые украшают всю машину, привлекают внимание окружающих и вызывают у них улыбки. Мужчина не остановился только на машине, он застелил ковром даже свое парковочное место и теперь паркует свой ковровый автомобиль на ковре. Он также сшил для себя подходящий ковровый наряд, чтобы выглядеть еще более оригинально.

Местные жители и туристы всегда веселятся, когда видят на дорогах необычный автомобиль и фотографируются с ним. Он стал местной достопримечательностью и привлекает внимание туристов. Однако у такой необычной и оригинальной идеи есть и свои недостатки: машина теперь "боится" дождя и моли.

Такие забавные затеи помогают нам находить радость в простых вещах. Креативность и оригинальность могут оживить обыденные моменты жизни и заставить нас улыбаться.