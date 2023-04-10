Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Наши конспирологи пишут, что якобы на России у Путина снова проблемы со здоровьем!
Не знаю о здоровье, но то, что ночь с 9 на 10 апреля военному преступнику Путину снился страшный политический сон – это точно!
Представьте только такую ситуацию:
глава государства терроризма еще не отошел от шока по поводу украденных российских теневых миллиардов Медведчуком и К. на создание Малороссии, как здесь еще один преданный друг России Бойко стал соавтором Постановления ВР о НАТО для Украины!
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9 апреля 2023 года в Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления «Об обращении ВР к государствам-членам НАТО, Парламентской ассамблее НАТО по членству Украины в Организации Североатлантического договора». В ней украинский парламент приветствует вступление Финляндской Республики в НАТО и призывает государства-члены Организации Североатлантического договора ПОДДЕРЖАТЬ обоснованную при нынешних чрезвычайных обстоятельствах потребность Украины в приобретении Членства в НАТО.
Но самое интересное, что среди инициаторов этого Постановления один из глав запрещенной партии Медведчука-Путина «Герой Украины от Кучмы» Юрий Бойко?!
Напомню, что вся государственная, политическая и бизнес-карьера Юрия Бойко была построена на продвижении российской доктрины «вечного нейтралитета Украины и отказа от членства в НАТО».
И тут даже - активный НАТОвец или может просто типичный приспособленец?!
Такова история запрещенной пророссийской партии, которую так по факту и не запретили, но временно переагитировали.