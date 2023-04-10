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Общество сознательных украинцев разделилось на тех, кто взял в руки оружие и на тех, кто включился в процесс оказания помощи нашим вооруженным силам. Было бы странно, если бы не активизировались мошенники, которым все равно как зарабатывать – то ли устраивать фиктивный сбор средств для онкобольного ребенка, то ли собирать деньги на помощь ВСУ. В этом материале речь пойдет о ровенской волонтере Виктории Шинкаренко, деятельность которой по сбору средств нельзя назвать ни прозрачной, ни подотчетной, ни альтруистической, ни чисто общественно полезной. О человеке, который во время аннексии Крыма посещал Москву. О человеке, покупаемом элитной недвижимостью в Ровно тогда, когда война заставляет людей экономить буквально на всем. Эта статья не об установленном факте мошенничества, а о высокой вероятности того, что женщина, называющая себя волонтером,

В каждом регионе нашей страны есть люди, создающие вокруг себя мощное волонтерское движение. Их все знают, у них есть соответствующий авторитет, а главное – у них есть наработанные годами механизмы, позволяющие им быть достаточно эффективными в волонтерском деле. И эта эффективность касается иногда не столько непосредственно помощи военным, сколько собственно сбора средств.

Если вы спросите у любого из ровенчан, кто по их мнению является самым мощным волонтером в областном центре, то подавляющее большинство вам укажут в руководитель местного коммунального предприятия «Дом ветеранов» Викторию Шинкаренко. Если подбирать эпитет к ее деятельности, то наиболее точным будет «широкая». Госпожа Шинкаренко известна волонтер, предприниматель и руководитель ОО «Помощь армии – Ровно» (ДАР) и ОО «Областной ветеранский союз участников АТО Ровенщины». И фактически вся ее волонтерская деятельность развернута на базе вышеупомянутого коммунального учреждения, которое подчиняется Ровенскому городскому совету.

Виктория Шинкаренко на открытии КЗ «Дом ветеранов» РМР / фото armyinform.com.ua

Казалось бы, человек трудится на победу и делает все для того, чтобы наши Защитники и Защитницы скорее прогнали врага за паребрик. Однако не все так однозначно, ведь одной из ключевых черт деятельности госпожи Шинкаренко стало отсутствие отчетности и прозрачности по собранным в качестве благотворительной помощи средствам.

Что говорит закон?

Довольно часто волонтеры собирают средства на собственные банковские карты, а затем на эти деньги покупают все то, в чем нуждаются наши военнослужащие. Но предписания Налогового Кодекса Украины считают такие карточные поступления другим доходом гражданина. А это значит, что на всю собранную сумму налоговая может начислять 19,5% от налога – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Есть только два законных способа избежать налогообложения денежной помощи в таком случае: зарегистрировать благотворительную организацию (благотворительный фонд) или общественную организацию и получать средства на счета этого фонда или организации или внести сведения о физическом лице-волонтёре в Единый Реестр волонтеров (пп.165.1. 54 статьи 165 НКУ). Пока доступ к Реестру ограничен на период действия военного положения, поэтому проверить наличие данных о Виктории Шинкаренко в нем возможности нет. Но и сознательной отчетности от госпожи Шинкаренко в виде учетных записей доходов и расходов, выписок с карточного счета о движении средств, первичных документов, например, чеков, квитанций, уплаченных инвойсов, накладных, актов приема-передачи, до сих пор никто не видел. Более того. Когда люди, донатившие на ее карточки, просят ее подтвердить осуществление финансовых операций,

Вот так выглядит отчетность ответственных волонтеров, в частности, БФ «Волонтерское движение Буковины» и «Волонтеров города Немиров»

Отчетность DeepStateUA

А вот еще один пример серьезного подхода к отчетности: https://help.deepstateua.com/ . Здесь все устроено так, что кто-либо может увидеть информацию о датах поступлений, суммах, расходах, перечнее товаров или услуг, для кого покупались те или иные товары, отчеты по «гуманитарке» и т.д. Это демонстрация того, как легко можно организовать отчетность. Ведь наряду с этим «МОЖНО» всегда стоит такое острое «НУЖНО».

Давайте не будем далеко ходить. Есть и в Ровно ответственные волонтеры, систематически и достоверно отчитывающиеся перед своими донатерами. Например, благотворительный фонд «Ответственные украинцы», возглавляемый Юрием Дюгом. Вот что он говорит в интервью изданию «Четвертая власть»:

Чтобы повысить уровень доверия, мы пошли в налоговую, чтобы добавиться в реестр волонтеров. Как позже оказалось – мы стали первыми в Ровно, кто официально стал волонтером».

К своему годовому отчету Юрий Дюг добавил табличку, в которой расписана каждая копейка, собранная БФ – https://bit.ly/3YamGPG .

Отчет БФ «Ответственные украинцы» за 2022 год ищите по ссылке https://bit.ly/3YamGPG Эксперты советуют всем добровольцам тщательно документировать все свои расходы. Даже если они тратят собранные средства на обеспечение благотворительной деятельности, эти расходы обязательно должны быть подтверждены документально. Исключение есть. Необязательно документально подтверждать расходы волонтеров в период с 24 февраля по 1 мая 2022 (п.29 подраздела 1 раздела ХХ НКУ). Отсутствие отчетности и прозрачности Почти каждое сообщение В. Шинкаренко содержит упоминание личного карточного счета, движение средств на котором отследить невозможно. Имея зарегистрированный и функционирующий благотворительный фонд и общественную организацию, Шинкаренко все равно собирает деньги не на их официальные счета, а на личную банковскую карточку, ведь физическое лицо не обязано подавать налоговые декларации. Чтобы проверить доходы физлица в Украине, требуются специальные основания. Вероятность проверки очень низкая, ведь лицо не является субъектом властных полномочий. И госпожа Шинкаренко об этом знает. Она собирает пожертвования на свою карточку и в специальные ящики, которые можно увидеть во многих торговых заведениях Ровно, деньги выпадают из виду налоговиков и самих благотворителей, а недобросовестный волонтер получает стабильный источник обогащения, избегая проверок и, как следствие, Скриншоты сообщений Виктории Шинкаренко в соцсети Facebook Но это все догадки. Очевидным остается лишь то, что госпожа Шинкаренко не просто не отчитывается по поводу средств, которые она собирает на собственную банковскую карту, а еще и отказывается отчитываться даже в том случае, когда об этом ее просят люди, донатившие на ее «монобанке». Ниже приведена переписка под сообщением Галины Кульчинской в ​​феврале 2023 года. Мы более чем убеждены, что Шинкаренко четко понимала, что именно требовал от нее господин Бернацкий. Но решила ограничиться обещанием публично обнародовать детальный отчет ( см. выше пример отчетности DeepStateUA ), которого общественность так и не увидела. Вопрос к госпоже Шинкаренко по поводу непрозрачности и отсутствия отчетов возникают у представителей общественности не впервые. В своем сообщении от 7 декабря 2022 года Виктория Шинкаренко прямо обвиняет СИМИС ОК «ЗАХОД» в лице Андрея Рысюка в том, что волонтеров «Помощь армии – Ровно» не включили в благодарность от Валерия Залужного. Господин Рысюк намекает Виктории Шинкаренко на то, что давно беспокоит многих жителей Ровно, которые годами наблюдают за тем, насколько непрозрачно она ведет свою деятельность. А именно на отсутствие отчетности:

Зато есть отчеты по «Дому ветеранов» и ОО «Областной ветеранский союз участников АТО Ровенщины». Это объясняется просто. Финансовый отчет по коммунальному предприятию – это вынужденная мера, ведь в качестве руководителя КП Виктории Шинкаренко необходимо отчитываться перед горсоветом. Другую организацию в плане активности и по сравнению с той же ОО "ДАР" можно назвать мертвой. Почему бы не отчитаться по тому, из чего нельзя получить прибыль? И здесь начинается самое интересное. В официальных базах с 2020 года и сейчас финансовые отчеты по общественной организации «Помощь Армии – Ровно» отсутствует.

ОО «ДАР» – ни поступлений, ни расходов

Но все по очереди. Чтобы выяснить, имеют ли подозрения о нецелевом использовании волонтерских средств право на существование, давайте посмотрим в сторону финансового и имущественного положения Виктории Шинкаренко.

Шинкаренко Вита Степановна, именно так она указана в системе YouControl, еще в 1995 году зарегистрировалась как физическое лицо предприниматель. Основным видом ее деятельности являлись грузовые перевозки. По состоянию на начало 2016 года она входила в третью группу налогоплательщиков.

Скриншот страницы системы YouControl

Официальные документы, предоставившие нам анонимные источники, указывают на то, что годовой оборот ее бизнеса в последние годы его функционирования составлял не более 500 тыс. грн.

Если даже взять суммы за 2015-2017 годы, ненамного превышавшие 1 млн грн в год, то даже эти показатели нельзя назвать впечатляющими. А ведь автомобильные перевозки предусматривают определенные вложения: ремонт грузовиков, зарплата водителей, покупка горючего, текущие расходы.

Доходы от предпринимательской деятельности Виктории Шинкаренко составляли: ▪ 2015 г. – 1082471 грн; ▪ 2016 г. – 1373558 грн; ▪ 2017 г. – 1165415 грн; ▪ 2018 г. – 592185 грн; ▪ 2019 г. – 527005 грн; ▪ 2020 г. – 315383 грн; ▪ 2021 г. – отчетность не подавалась; ▪ 2022 г. – отчетность не подавалась. В документах указан ДОХОД, а не ПРИБЫЛЬ. Кто разбирается в организации перевозок на автотранспорте, тот знает, что чистый доход при обороте в полмиллиона не будет превышать 50-70 тысяч гривен в год. А это свидетельствует о том, что Виктория Шинкаренко никогда не была состоятельным человеком. Да и дела у предпринимателя, очевидно, шли не слишком хорошо, ведь 15 июня 2021 она аннулировала свою регистрацию налогоплательщика. Что касается доходов от полученной заработной платы Шинкаренко, то в 2021 году ее средняя плата составляла 12253 грн в месяц. А в 2022-м в среднем ее зарплата составляла 22 110 ежемесячно. Если учесть тот факт, что в 2020 году доход ее бизнеса составлял 315383 грн, то это около 26 тыс. в месяц. С которых нужно заплатить водителям, заправить и починить автотранспорт. Делаем вывод, что Вита Шинкаренко гораздо успешнее в качестве руководительницы коммунального предприятия, чем предпринимательница.

Скриншот страницы системы YouControl Элитная недвижимость на фундаменте сомнений После того, как Виктория Шинкаренко из перевозчика переквалифицировалась в волонтера, она начала переоборудовать многоквартирный дом, превратив его в трехэтажный частный, находящийся по адресу улица Славянская 8/1. В 2017 году она зарегистрировала право собственности на участок номер восемь по указанному адресу. Ей также принадлежит часть этого роскошного поместья площадью 690 квадратных метров на правах общей собственности (регистрация в 2019 году). Думаем, не стоит напоминать, что переоборудование такого масштаба требует больших финансовых вложений. Имение госпожи Шинкаренко Ниже приведены документы, подтверждающие право собственности Виктории Шинкаренко на недвижимость: Неужели добровольная волонтерская работа в воюющей стране позволяет покупать земельные участки и строить поместья? Если да, то IT-специалисты Кремниевой долины в прошлой своей реинкарнации что-то делали не так.

Подытожим полученную выше информацию и заглядываем в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, где мы увидим объект жилой недвижимости – а именно квартиру общей площадью более 70 «квадратов» по ​​улице Студенческой, 34а в Ровно. Это новостройка в «элитном» жилом комплексе «На Счастливом». Половина квартиры номер 145 и нежилое подвальное помещение общей площадью 15,6 квадратных метров были зарегистрированы на Шинкаренко Виту Степановну 12 сентября и 9 ноября 2022 соответственно. Другая половина квартиры принадлежит ее сыну.

Снова недвижимость. Снова элитная. И снова у госпожи Шинкаренко. И это именно в то время, когда война поставила украинский бизнес на колени, а предприниматели вынуждены ограничивать географию своего присутствия, закрывать офисы и торговые заведения и со слезами на глазах наблюдать за динамичной и постепенной потерей активов.

Скриншот с украинского сайта недвижимости DOM.RIA

Подобная квартира на той же улице стоит $63 тыс. И это все выглядит довольно странно на фоне непрозрачной деятельности Шинкаренко по сбору средств на личную банковскую карточку.

Дом, в котором находится квартира Виктории Шинкаренко

Следует акцентировать внимание читателя на том, что Виктория Шинкаренко имеет отношение к благотворительному фонду «Невозможного не бывает» и общественной организации «Помощь Армии – Ровно» (ДАР). И на счета этих юридических лиц можно было бы без опасений по поводу обвинений в нецелевом использовании благотворительных взносов собирать деньги. Но волонтер предпочитает собственную банковскую карточку и ящики. Хотя отчетности как по благотворительному фонду, которым занимается некто Александр Гребенюк, но по ОО «ДАР» тоже нет. Кстати, Александр Гребенюк тесно связан с Витой Шинкаренко, но о нем мы расскажем в следующих материалах, поскольку это фигурант отдельного расследования.

«Фейсбучный» отчет Шинкаренко по юридическим лицам: общие цифры и никакой конкретики или фото первичных документов

Взрыв патриотизма после посещения московии

А вот вам и «вишенка» на торте. В марте 2014 года, а именно 11.03.2014, Виктория Шинкаренко летит в Москву. Именно в это время «вежливые люди» в зеленой форме без опознавательных знаков аннексировали Крым, а страна приходила в себя от кровавых событий Революции Достоинства.

В такое бурное время Виктория Шинкаренко 11 марта 2014 вылетает на россию рейсом 1801 Киев (Борисполь) – москва (Шереметьево). Вернулась она в Украину только 18 марта – именно в этот день после фейкового референдума «Республика Крым» и «город федерального значения Севастополь» были включены в состав России на правах субъектов федерации. Информация о вояже госпожи Шинкаренко подтверждена документально. Если она захочет опровергнуть эту информацию, может лично подать запрос в пограничную службу и обнародовать ответ. Отсутствие таких действий с ее стороны будет свидетельствовать о том, что этот факт соответствует действительности.

Какую цель преследовала госпожа Шинкаренко в этой поездке, пока неизвестно.

Пока Виктория Шинкаренко находится за надежной ширмой презумпции невиновности. Но любые предположения о нецелевом использовании ею собранных с людей денег каждый раз сталкиваются с фактами, вызывающими сомнения, что это просто предположение. Но само предположение уполномоченные правоохранительные органы нередко начинают трактовать как подозрение о причастности определенного лица к преступлению, основанное на неокончательных (неполных, промежуточных) результатах расследования. Поэтому существует высокая вероятность, что деятельность Виктории Шинкаренко подпадает под действие статьи 201-2 УКУ «Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи», появившейся только в марте 2022 года.

Следует ли обсуждать такие темы, когда в стране бурлит война? Сознательный украинец обязательно скажет, что стоит. Мы остаемся единственными только потому, что всегда критически относимся к любым вопросам, для которых характерен повышенный общественный интерес. Кто может сказать, что это «заказуха», что «расшатывание лодки» – это методы российских пропагандистов. Но будем помнить завещание Симона Петлюры о тех, кто может быть хуже, чем «московские вши». Уже завтра псевдоволонтеры и мошенники могут появиться в избирательных списках разных политических сил. И тогда все обвинения в мошенничестве они без проблем переквалифицируют в политическое преследование. Вот тогда-то и будет поздно озвучивать такие факты, ведь их восприятие будет искажено.

Неважно, верим ли мы в порядок или в хаос, итог все равно один. Мы либо контролируем свою жизнь, либо только думаем так. Английский государственный деятель Джордж Галифакс был убежден в том, что человек лучше всего следит за собой только тогда, когда другие следят за ним. В «Дневнике Анны Франк» есть запись: «Никто никогда не обеднел, отдавая». Если сопоставить все факты, то антонимичность этого выражения («Кто когда-то обогатился, принимая») заставит задуматься. А трезвое мышление – это всегда хорошо.

Забегая вперед, скажем, что никто не сомневается, что Виктория Шинкаренко помогает кому-то. Но хотелось бы обратиться к тем, кто станет в ее защиту. Неужели помощь вам автоматически аннулирует ответственность за вероятность того, что она обманывала других? Неужели факты не вызывают подозрений? Неужели слепая вера в порядочность человека не дает места критическому мышлению, которое по факту есть «искусство анализировать»?

Мы никого не виним. Мы озвучиваем предположение. Есть волонтер, который собирает деньги на собственную банковскую карту и не представляет детальный отчет по использованию вкладов благотворителей. И есть элитная недвижимость, которую этот волонтер покупает именно в то время, когда собирает большие суммы на собственный счет, имея доход в виде сравнительно скромной зарплаты директора коммунального предприятия. Такое расположение фигур на волонтерской шахматной доске просто не может не вызывать закономерных вопросов. Но Виктория Шинкаренко очень легко может опровергнуть все возможные упреки – опубликовав отчет по движению средств на ее банковской карте с объяснением каждой транзакции и всеми первичными документами. Возможно, это история о черной кошке в темной комнате. Но поиски этой кошки – это дело правоохранительных органов.