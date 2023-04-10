Об этом пишет издание Мост .

Виталий Белобров, являющийся депутатом Херсонского горсовета от партии мэра Игоря Колихаева "Нам здесь жить!", стал заместителем городского головы. Об этом Белобров сообщил на своей странице в Facebook.

Он будет отвечать за сотрудничество с международными и национальными партнерами, муниципалитетами, посольствами, проектами МТД.

Также Виталий Белобров будет искать "ресурсы и партнеров для восстановления и строительства города мечты".

В 2021 году компания, возглавляемая Белобровом, получила без конкурса и прозрачных процедур право страховать весь коммунальный транспорт города.

В сентябре того же года его супруга Светлана Береш возглавила коммунальное учреждение "Институт развития общества", инициатором создания которого был Виталий Белобров.

Имеет белоров и уголовный опыт.

В 2013 году Хортицкий районный суд города Запорожья начал рассмотрение дела по факту мошенничества, в котором Виталий Белобров проходил как один из подозреваемых.

По сути, дело начали слушать только в 2015 году. Она касалась компании, обманом собиравшей средства из доверчивых граждан под видом инвестиций.

Проще говоря – "финансовой пирамиды". Виталий Белобров работал в ней менеджером.

С целью массового привлечения граждан к участию в пирамиде и завладению их деньгами, сообщники создали «Благотворительный фонд Прогресс».

Под видом проведения информационных семинаров и лекций они собирали средства на счет фонда.

Человеку для участия в "фонде" предлагали внести взнос в размере 2500 долларов и, получив статус "партнера", приглашать новых лиц.

В результате, за счет взносов первых двух приглашенных этот человек получал по 300 долларов каждого приведенного им.

За счет взносов третьих и последующих лиц сумма увеличивалась уже до 900 долларов с каждого "партнера", которого приведут в систему товарищи "третьего", и т.д.

Далее 200 долларов присваивались "маркетинг-менеджерам". С 1100 долларов часть направлялась в БФ Прогресс, а большинство присваивали руководители и организаторы схемы.

Участников пирамиды "обрабатывали" техниками психологического воздействия. Суд над Белобровом и компанией длился семь лет и закончился ничем.