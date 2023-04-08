Во время Эко акции «Шевченко объединяет Украину», начатой ​​Государственной экологической инспекцией в рамках программы Президента «Зеленая Страна», в ходе ежегодной традиционной весенней толоки, которую провели сегодня в городе Киеве, было высажено около 500 саженцев Дубов Шевченко во всех районах города Киева.

При содействии заместителя Председателя КГГА Петра Пантелеева, который также присоединился к толоке и высадке деревьев, саженцами Дубов Шевченко была высажена аллея в Сырецком парке, которая находится в Шевченковском районе города Киева.

И.о. Председатель Госэкоинспекции Игорь Зубович отметил важность сохранения окружающей среды и ответственного отношения к природе и лично принял участие в высадке саженцев.

Напомним, что Государственная экологическая инспекция Украины начала Эко акцию "Шевченко объединяет Украину". Сеянцы собраны из Дуба Шевченко, в котором Тарас Григорьевич прятал свои рисунки от господина Энгельгардта, теперь будут украшать каждый район города Киева и каждую область Украины.

Госэкоинспекция высадила около 500 саженцев Дубов

Заметим, что это мероприятие не только память великого поэта, но и попытка соединить силы для сохранения нашей природной среды. Этот шаг является важным символом единства нашей страны по вопросам охраны окружающей среды и создания здорового и безопасного места для жизни.