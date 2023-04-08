Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

16 апреля 2023 года Украина и мировое научное сообщество планировали празднование 160-летия со дня рождения Фридриха Фальц-Фейна – выдающегося общественного деятеля, благотворителя, предпринимателя и основателя природоохранных объектов и территорий в имении «Аскания-Нова».

Имеем информацию о том, что после захвата российской оккупационной администрацией биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна, рашистские варвары начали не только убивать животных в нем, но и кичиться своим «героизмом» в соцсетях.

Напомним, что на официальном сайте биосферного заповедника «Аскания-Нова» появилось сообщение о том, что:

«20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ С.Кириенко, «и.о. губернатора» Херсонской области, коллаборант В.Сальдо и неизвестное лицо в качестве директора, назначенного «Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области» без официальных представлений - Мещеряков Д.В.

По информации открытых источников – «Выписка из единого государственного реестра юридических лиц» – Мещеряковым Д.В. зарегистрировано «Государственное автономное учреждение «Биосферный заповедник «Аскания-Нова» (без имени Ф.Е. Фальц-Файна) с датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ 7.03.2023 г.

Таким образом, дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения – биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Файна (сертификат ЮНЕСКО от 15.02.1985) не может быть обеспечен украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой».

Это печальное предупреждение об опасности от российских окупантов для будущего заповедной территории сертифицированной, как эталон типчаково-ковыльных степей планеты, подлежащих сохранению по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» оказалось пророческим. Рашистские варвары сейчас кичатся в социальных сетях своими «героическими успехами» в убийстве краснокнижных животных, в том числе косуль из знаменитого заповедника.

Как организатор акции «7 чудес Украины» («Аскания-Нова» стала одним из победителей нашей общенациональной акции «7 природных чудес Украины» и финалистом мировой акции «7 новых природных чудес света») обращаюсь к Правительству Украины с требованием безотлагательно проинформировать ЮНЕСКО о преступлениях российских оккупационных властей на территории биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф.Э.Фальц-Фейна и инициировать ИСКЛЮЧЕНИЕ россии из этой международной организации как страны, которая нагло и цинично нарушает «Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия».

Кроме того, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов должно безотлагательно подготовить номинационное досье, а Правительство - его утвердить и подать в Комитет Всемирного наследия для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО биосферного заповедника «АСКАНИЯ-НОВА», как природного объекта под УГРОЗОЙ (в опасности).

П.С. Напомню также, что я имел честь участвовать в открытии памятника Фридриху Фальц-Фейну (1863-1920 гг.) в «Аскании-Новой» вместе с его внуком, советником департамента сельского хозяйства княжества Лихтенштейн Фридрихом Фальц-Фейном октябрь 2009 года.