Украина одержала ряд побед над врагом в финансовой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на начало апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 8,3 млрд гривен.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.

Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: