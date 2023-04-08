Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на начало апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 8,3 млрд гривен.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.
Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Новое наступление россиян, раскрыто, где оно будет: стягивают войска, наемников и технику
"Татарский и таинственная статуэтка": Великий из "Квартал 95" насмешил украинцев "взрывной" пародией
"Это ад": новый виток битвы за Бахмут, россиянам удалось продвинуться
Популярный продукт вслед за морковью становится новым деликатесом: за 100 грамм придется отдать 46 гривен
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: