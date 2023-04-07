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За год войны немало украинских городов и поселков, к сожалению, оказались под российской оккупацией, но их жители не теряют надежды на увольнение и помогают ВСУ, чем могут – например, сообщают о передвижении сил врага. Но есть и те, кто пошел на сотрудничество с оккупантами. О двух таких Иуде в поселке Старомлиновка Донецкой области недавно узнал наш корреспондент.

Александр Васильевич Гуков (родился 26 декабря 1984 года, номер паспорта ВЕ460704, ИНН 3104100132, адрес: с. Старомлиновка Великоновоселковского р-на, ул. Чапаева, 35, работает в Старомлиновке нотариусом. доверяют регистрацию своих соглашений и имущественных прав, и этим доверием он пользуется, чтобы «дружить» с оккупантами.

Достоверно известно, что 21 марта 2023 года Гуков посещал управление так называемой «милиции днр» в г. Донецке, чтобы дать показания против двух человек. Это подтверждается протоколом его допроса как потерпевшего в этом учреждении.

Как видно из протокола, Гуков обращается к оккупантам как к представителям законной власти и просит их найти и наказать людей, якобы требовавших у него деньги.

Особенно кричащее то, что у этих Иуд есть активы и предприятия на подконтрольной территории Украины, они платят какие-то налоги, сдают отчетность, делают переводы в банках и прочее, прикидываются нормальными. На деле, будучи под контролем ФСБ. Непонятно — это СБУ с ними тоже работает, или еще не работает.

Также интересуется, что местные жители рассказывают, что коллаборант и его отец, Василий Петрович Гуков (подробности здесь ), управляющий крупным агропредприятием (2,5 тыс. га земли в Великоновоселковском районе), с 2014 по 2022 год вели себя как пылкие патриоты Украины, критиковали РФ, говорили односельчанам, что если РФ нападет на Украину, то будут в первых рядах и с оружием в руках уничтожать орков, пока их не останется вообще.

Но как только оккупанты вошли в район, как загадочным образом стали исчезать владельцы других сельскохозяйственных земель – их арестовало ФСБ, а их земли переходили к… Звуковым. Так что нетрудно догадаться, кто писал доносы. Такие вот себе серийные оборотни.

Оба коллаборанта, судя по их поведению, чувствуют себя безнаказанными. Но ведь возмездие может прийти гораздо раньше ВСУ. Зная об изменнике, местные партизаны, скорее всего, захотят поближе с ним познакомиться. Хотя бы для того, чтобы заглянуть в глаза и спросить: "Ну как же так?"