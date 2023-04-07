Политолог Андрей Золотарев объяснил, что лукашенко и дальше старается лавировать между россией и Китаем, чтобы спасти себя в случае, если путин посчитает его ненужным.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, пусть лукашенко и снова летал к путину, но нельзя забывать о его визите в Пекин, который однозначно не понравиться кремлю. Кроме того, добавляет он, если учитывать, что долгое время лукашенко играл в такую себе двухрядку, даже лимузин на параде китайского производства, ряд образцовой военной техники, тот же «Полонез», белорусская система залпового огня были созданы с участием китайских товарищей.

«До этих известных печальных выборов в беларуси в военной, экономической сфере сотрудничество минска и Пекина развивалось весьма успешно. Но произошли выборы, после которых у лукашенко осталась одна, по сути, серьезная точка опоры. То есть, куда деваться, кроме как броситься на поклон кремлю, у лукашенко особых вариантов не было», - констатирует Андрей Золотарев.

По словам эксперта, лукашенко прекрасно понимает, что может наступить момент, когда он перестанет быть нужным и с должности председателя колхоза его понизят до главного агронома, а то и вовсе отправят на пенсию или куда-нибудь еще. И он, подчеркивает он, прекрасно это понимает, продолжает вот так лавировать.

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