Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что страны, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, обязаны теперь остановить агрессию рф.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

Как отметил Михаил Шейтельман, Беларусь стала прямым соучастником войны, поскольку Лукашенко заявил, что руководит теми российскими войсками, которые находятся на территории его страны.

«Беларусь, статус которой сегодня – безъядерная держава, является союзником ядерной державы россии, согласно их договору ОДКБ, и она напала на Украину. В этот момент остальные ядерные страны обязаны остановить эту агрессию согласно Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, Беларусь также согласилась разместить на своей территории ядерное оружие рф. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, остальные страны, которые подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия, обязаны теперь остановить эту агрессию.

«Вот это прям официально. Они обязаны вмешаться и остановить агрессию, когда страна в таком статусе, как Беларусь, нападает», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, резко стал миротворцем: нардеп Александр Качура объяснил, с чем связаны внезапные призывы Лукашенко заморозить войну.

Также Politeka сообщала, что эксперт объяснил, какими будут для Лукашенко последствия размещения ядерного оружия рф: «Это выстрел в ногу».