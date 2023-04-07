



Букмекерская контора VBet под лозунгом

Этом пишет сайт Акценты . Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.Букмекерская контора VBet под лозунгом борьбы с российским бизнесом пытается убрать с игорного рынка Украины конкурентов, а о собственных связях со страной-агрессором старательно умалчивает.

VBet – крупный игорный холдинг, который ведет деятельность во многих странах мира. ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" зарегистрировано в 2020 году в Киеве с уставным капиталом в 35 млн грн и с основным видом деятельности "92.00 – Организация азартных игр".

Учредителем компании является фирма Soft Construct Limited. Она зарегистрирована на острове Мэн. А ее конечными бенефициарами являются граждане Армении – братья Ваге и Виген Бадаляны. Их же принято считать основными бенефициарами всей сети VBet.

В Украине доступны сразу две версии VBet. И одна из них vbetua.com находится в управлении компании Radon V.B., зарегистрированной на Кюрасао. Журналисты провели расследование и выяснили, что Radon V.B. с 2003 года управляет сетью онлайн-казино в мире, одним из которых является Vbet. Инфраструктуру сети разрабатывают две компании – Soft Construct Limited и BetConstruct. Вот только если зайти на сайт BetConstruct, то в разделе партнеров можно найти известную российскую букмекерскую контору Фонбет. На странице BetCotstruct также есть упоминание о сотрудничестве с одной из старейших российских контор BetCity. А на сайтах для игроков можно найти список клиентов BetConstruct, часть которых принимает ставки от россиян. Также через компанию Fastex компания спонсирует Russian Poker Tour в Армении.

Это все указывает только на один факт – сеть VBet тесно связана с россией и активно ведет бизнес с государством-агрессором. Но каким образом им удалось стать «проукраинской» компанией в Украине и скрыть эту связь?

Скорее всего, этому способствовал держатель местной франшизы сети VBet. Судя по всему, вместе с группой BetConcstruct братьев Бадалянов украинской частью бизнеса VBet владеет украинско-белорусский олигарх Артур Гранц. В Украине он известен, как владелец журнала Forbes, сети дьюти-фри в разных уголках бывшего ссср и еще множества предприятий. Впрочем сам он старается быть максимально не публичной персоной, а большинством своих компаний владеет через фирмы-прокладки и директоров-номиналов. Также его связывают с семьей Арсения Яценюка.

На его связь с VBet указывает руководство ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА». Сейчас место директора компании занимает Блохин Александр Андреевич. Ранее руководителем ТОВ был Гівішвілі Гіоргі. Что связывает между собой этих людей? Они оба в разное время руководили различными предприятиями, входящими в орбиту Артура Гранца.

Пока что у VBet и ее собственников удается вытеснять конкурентов с украинского рынка. Но как долго правоохранители будут закрывать глаза на связи сети с российской федерации – большой вопрос. Учитывая положение дел на игорном рынке Украины, этот вопрос может решиться в ближайшее время.