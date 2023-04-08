Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что согласно законодательству проведение выборов во время войны невозможно, а изменять законы для этого пока парламентарии не собираются.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Думаю, что законы все читают и Конституцию, и закон «О правовом режиме военного положения». Никаких выборов во время военного положения быть не может так же, как и всеукраинских референдумов. Среди народных депутатов нынешнего состава существует мнение, что если изменить закон «О правовом режиме военного положения», то теоретически можно провести выборы во время правового режима военного положения», – рассказывает Олег Постернак.

С другой стороны, добавляет эксперт, есть другое мнение среди части юристов, в том числе и парламентских: они категорически против, поскольку есть 85-я статья Конституции, исключающая такую возможность. По его словам, сейчас среди парламентской элиты народных депутатов нет желания переламывать законодательство, чтобы проводить выборы во время войны, нет консенсуса. Тем более, добавляет политтехнолог, многие из провластного большинства выступают против.

«Нынешняя парламентская элита не заинтересована в том, чтобы сейчас идти на выборы. То есть, пролонгация полномочий парламента – это фактически консенсусное решение», - констатирует Олег Постернак.

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