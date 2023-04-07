Известный украинский букмекер и оператор казино компания FavBet регулярно отчитывается о помощи украинским военным.

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Они передают на линию соприкосновения внедорожники, дроны, рации и много других вещей на миллионы гривен. А потом владелец компании Андрей Матюха громко рассказывает об этом в украинских медиа. Так громко, как это не делает практически никто. И на то есть множество причин.

Владелец FavBet Андрей Матюха предусмотрительно покинул Украину за несколько дней до начала войны. Переехал в Хорватию. Позже сюда и в Румынию Favbet перевез сотрудников для ведения бизнеса. Глава бизнес-департамента компании Сергей Дзекунов рассказал, что Favbet уже успел разработать официальные приложения на iOS и Android для местного рынка и продлил лицензии на онлайн-казино и на букмекерскую деятельность. Сам Матюха старается не вдаваться в подробности своего местопребывания и с лихвой закрывает этот вопрос сообщениями о патриотизме и поддержке вооруженных сил.

Кто из украинских букмекеров и казиношников никогда не работал на российском рынке? Да практически никто. Рынок большой и приносил сфере азартных игр огромные доходы. Вот только после 24 февраля все уважающие себя украинские компании резко обрубили любые связи с рф. Но не FavBet.

Официально компания заявила в начале марта, что больше не работает с Россией и ушла с рынка Беларуси, где у нее были также офлайн-точки приема ставок, при регистрации на сайтах Favbet и Favorit демонстративно в выпадающем списке стран сегодня действительно нет россии и беларуси. Однако это лишь официально и формально.

На самом деле они готовы всячески способствовать гражданам рф подключиться к услугам украинского букмкекера. Летом 2022 года журналисты провели эксперимент и попросили помочь с регистрацией россиянину с платежной картой российского «Тинькофф банка». Это не стало проблемой для службы поддержки. «Благодарю за ожидание!) Вы можете зарегистрироваться у нас на сайте, при условии, что при регистрации укажите страну Израиль, а также при верификации сразу отправите документы Израиля)”, — ответил оператор Степан, до этого предварительно посоветовавшись с администрацией.

В сети есть и множество других подтверждений работы компании с гражданами россии и беларуси. В том числе на сайтах с отзывами регулярно обновляются положительные отзывы о взаимодействии граждан этих стран с продуктами компании. Даже если банально прогуглить «FavBet россия» и «FavBet белоруссия», можно найти много интересной информации, которая полностью противоречит заявлениям компании о прекращении деятельности в этих странах.

Естественно, чтобы избежать конфузов от подобного подхода к работе, украинской компании приходится заявлять о помощи ЗСУ.

Хотя в Румынии FavBet продлевает лицензии, платит все налоги и старается не нарушать букву закона, в Украине компания работает с точностью до наоборот. Наиболее известный продукт компании – ставки на спортивные события. Беттинг или букмекерская деятельность в интернете. Именно этим бренд Андрея Матюхи известен уже много лет. Но оформить свои отношения с государством в этом направлении FavBet решился только в декабре 2022 года. Об этом свидетельствует информация на сайте государственной Комиссии по регулированию азартных игр. Через два с половиной года после открытия игорного рынка в Украине и почти через год войны. Журналисты подсчитали, что таким образом компания ежегодно не доплачивала в бюджет около 100 млн грн налогов.

Чтобы не позволить репутации неплательщика налогов выйти в паблик, компания сфокусировалась на благотворительной деятельности, которая обходилась Андрею Матюхе намного дешевле.

Имеет смысл вспомнить и об истории создания благотворительного фонда Favbet Foundation. В 2020 году совпало с давлением силовых структур за незаконную деятельность Favbet в Украине. Напомним, первые обыски в офисе компании прошли в конце 2019 года, после чего были закрыты все точки приема ставок. А потом по решению суда был заблокирован основной сайт компании в Украине. Все эти неприятности случились с бизнесом Матюхи в разгар реформы игорной отрасли.

Тогда за счет обширной благотворительной деятельности Матюхе удалось удержать на плаву собственную репутацию, а уже через несколько лет прослыть одним из главных благотворителей украинского игорного бизнеса. Но должен ли такой бизнесмен и такой бизнес продолжать деятельность в Украине, могут решить только граждане и соответствующие органы.