Военный Святослав Дубина сообщил, что в тылу для всех, кто хочет приблизить победу Украины, тоже найдется много работы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть категория людей, которые хотят служить, но они по каким-то определенным категориям не могут выполнять боевые задачи на передовой: либо из-за каких-то физических недостатков, либо у них нет определенных навыков. Не всем дано освоить военное дело, это не для каждого», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, мы не слишком рационально используем наш человеческий потенциал на фронте. Как отметил Святослав Дубина, люди, которые не могут воевать на фронте, но хотят служить, могут выполнять определенную работу в тылу. И в тылу, и на второй или третьей линии фронта очень много работы.

«Не все должны быть на передовой», - отметил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина объяснил, почему сейчас нельзя успокаивать украинский народ: «Работает не в пользу нашей победы».

Также Politeka сообщала о стратегическом характере: военный эксперт рассказал, как идет подготовка к наступлению ВСУ.