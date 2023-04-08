Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что настоящая цель визита Макрона в Пекин заключалась не столько в поддержке Украины, сколько в решении собственных экономических проблем.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Я думаю, что некуда деваться Си Цзиньпину, как не изменить свое отношение к нам. Я думаю, может, он даже и приедет к нам, я бы этого хотел, чтобы он своим глазом хоть посмотрел, что происходит, как уничтожила россия нашу страну. Пусть он посмотрит, поедет в Чернигов, что они (ред. – россияне) творили, пусть едет в Ирпень, Бучу и посмотрит воочию, что там происходило», - подчеркивает Георгий Биркадзе.
По его словам, Китай действительно ожидал, что Макрон будет менять отношение к США. Но Макрон, констатирует эксперт, на это не ведется, он играет, так скажем, в пас с США и это, конечно, Китаю не нравится, но это уже такое.
«В 2022 году только на 2,6% вырос ВВП Франции, а было 5,6%, 6,8%, 7%, то есть мы понимаем, что он упал в 2,5 раза. Поэтому важно не думать, что Макрон поехал туда разговаривать только об Украине. Это ошибочно. Он прежде всего поехал, чтобы поговорить, как увеличить товарооборот между странами, и договориться, что никакого будущего нет у путина 100%, дальше нужно двигаться с Евросоюзом», - утверждает Георгий Биркадзе.
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