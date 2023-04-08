Публицист Александр Новохатский сообщил, что за каждым священником должно вестись наблюдение, если его религиозную организацию в чем-то подозревают.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Религиозная организация может быть прикрытием для совершения уголовных преступлений. Это повод для государственных органов усилить контроль над этой организацией. Например, прислать туда комиссара или уполномочить лицо, которое будет, по крайней мере, мониторить происходящее. И это нормально», – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, государственные органы очень просто могут обеспечить такой контроль, это не создаст никаких проблем. Как отметил Александр Новохатский, в этом случае государственные органы должны требовать от чиновника-контролера выполнения своих функций должным образом, добросовестно.

«Эти вещи очень легко контролируются. Но контролировать нужно еще и контролеров. И каждый такой священнослужитель должен проходить определенную аттестацию, должно за ним вестись определенное наблюдение. Ничего страшного здесь нет», – заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский объяснил, кто должен формировать систему защиты в государстве: «Единственным источником власти является народ».

Также Politeka сообщала, что публицист Анатолий Якименко объяснил, почему народ должен формировать элиту в государстве: «Может четко все объяснить».