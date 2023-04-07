Государственная экологическая инспекция Украины в рамках программы президента «Зеленая страна» произвела высадку дубов на малой родине величайшего украинского поэта Тараса Шевченко.

Программой президента определено, чтобы за 3 года высадить 1 миллиард новых деревьев. И именно поэтому Госэкоинспекция начинает эко акцию "Шевченко объединяет Украину". Саженцы дуба Шевченко будут взорваны по всей территории Украины в различных локациях, в том числе связанных с жизнью и творчеством Кобзаря. В рамках акции будет высажено 1000 дубов по всем областям Украины.



Сеянцы собраны из Дуба Шевченко, в котором Тарас Григорьевич прятал свои рисунки от господина Энгельгардта. Выращенные в лесном питомнике Пеховского лесничества Филиалы «Звенигородского лесного хозяйства» дубы формируют аллею из 27 штук, что символизирует количество областей, АР Крым, города Киев и Севастополь, вокруг того же дуба в возрасте более 1000 лет, произрастающего в селе Будище. Эко акцию начали в Черкасской именно потому, что это место где Кобзарь начал свой творческий путь.

Директор департамента Госэкоинспекции Максим Железняк заметил, что это важно, ведь это наш язык, наши традиции, наша культура, это наше будущее и будущее наших детей.

Во время мероприятия главой Черкасской ОГА Игорем Табурцем, был лично высажен первый саженец совместно с Директором департамента Госэкоинспекции Максимом Железняком.