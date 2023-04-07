Идеолог Олесь Доний рассказал, что переименование Украины в Украину-Русь опасно тем, что задает вопрос не только о нашем этнониме, но и о самосознании, самоидентификации.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мне, например, было бы совершенно фиолетово от того, что россия будет называться московией. Все равно, пока она есть врагом, она все равно есть врагом, как бы ты ее ни назвал. Реальные минусы я вижу не от переименования. Они идут от другого, от идеи, которая внедряется в последнее время в нашей патриотической среде: Украину нужно переименовать в Украину-Русь», – рассказывает Олесь Доний.

Как он объясняет, исторический бэкграунд здесь состоит в том, что россия – не настоящая Русь, а Украина – настоящая. По словам эксперта, действительно есть такие факты, что украинцы до 19 века и даже до 1917 года называли себя сыновьями русскими, но возвращаться к этому сейчас – опасно.

«Мы будем десятилетиями, веками убеждать друг друга, соревноваться, какая Русь правдивее. И это будет элемент нашей пуповины, связи с москвой, как бы она ни называлась. Потому что они будут продолжать называть себя Русью, у них в гимне есть о Руси. И мы что, будем убеждать друг друга, какая Русь важнее, кто справедливее Русь?», - спрашивает Олесь Доний.

Как отмечает идеолог, согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» мы должны осознавать себя украинцами, а не украинорусами. К тому же, добавляет он, как приверженцы идеи переименования Украины в Украину-Русь представляют себе наш этноним в таком случае – русоукраинцы или украинорусы? По мнению эксперта, нам пора прекратить колоть украинскую нацию, а это переименование – один из факторов раскола.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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