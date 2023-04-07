Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в США могут баллотироваться в президенты даже те, кто сидел в тюрьме.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сам суд будет назначен где-то через год. А это как раз 2024 год, год выборов в Соединенных Штатах. Это как раз добавит Трампу веса. Вот представьте, как Трамп начнет говорить, что против него вся система, что это надуманное дело, что его специально завели», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Трамп перед выборами попытается использовать это дело в свою пользу. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, Трамп уже не впервые так делает. Перед предыдущими выборами он использовал в свою пользу сексистские записи, которые чудесным образом появились именно во время избирательной кампании.

«Еще конституцией США предусмотрено, что, если ты находишься под судом, даже если ты арестован, даже если ты отсидел, ты все равно имеешь право баллотироваться и стать президентом», - заявил Борис Тизенгаузен.

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