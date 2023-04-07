Политолог-международник Максим Яли рассказал, что сегодня Трамп имеет репутацию человека, который поддерживает путина, из-за его действий от него отвернулся даже его вице-президент.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».

Как рассказывает эксперт, за 4 года своего президентства даже по оценкам многих авторитетных республиканцев Трамп очень сильно подточил основы американского общества и существенно увеличил его раскол. И более 100 из них, продолжает он, еще накануне выборов в 2016 года подписывали письмо с обращением у сторонникам республиканской партии не голосовать за него на выборах. Поэтому, констатирует политолог, Трамп нажил не мало врагов и в ходе президентства, и уже после него.

«Не признав результаты выборов в 2020, он поставил под сомнение справедливость избирательной системы США и едва не спровоцировал гражданское противостояние в январе 2021 года с захватом Капитоля. Его вице-президент Майкл Пенс, который был крайне лоялен к нему все 4 года президентства Трампа, в итоге отказался поддержать его и, возможно, также будет баллотироваться на грядущих выборах», - рассказывает Максим Яли.

А экс-глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео, отмечает эксперт, в день заседания суда и выдвижения официальных обвинений посетил Киев и выразил поддержку Украине, заявив, что США следует значительно усилить военную помощь для одержания решительной победы над россией. Как он подчеркивает, это в корне отличается от риторики самого Трампа, который успел с 22 января 2022 года после признания путиным так называемых «днр» и «лнр» назвать его гением и миротворцем.

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