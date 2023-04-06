Политолог-международник Максим Яли прокомментировал ситуацию вокруг Трампа и обвинения прокуратуры Нью-Йорка и рассказал, на что надеется экс-президент.
Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».
«Обвинения Дональду Трампу, выдвинутые прокуратурой Нью-Йорка, целых 34 обвинения, по каждому из которых ему грозит 4 года тюрьмы. Возникают логичные вопросы: чем это закончится для самого Трампа, Соединенных Штатов и Украины? Очевидно, что ставки для самого Трампа крайне высоки и здесь все предельно просто: или он сядет в тюрьму, или он вновь станет президентом США», - сообщает Максим Яли.
Как отмечает эксперт, в своем первом публичном заявлении после заседания суда Трамп передал слова своего адвоката: «Если признаете обвинения, отсидите в тюрьме 90 дней, если не признаете и вас признают виновным, сядете минимум на 10 лет». А это, добавляет он как заявил сам Трамп, для 78-летнего человека является фактически концом жизни.
«Трамп надеется на то, что ему в очередной раз удастся выйти сухим из воды и вновь стать президентом США, что фактически в этом случае равноценно, потому как однозначно поможет ему в ходе выборной кампании, которая в отличии от других кандидатов республиканской партии для него уже началась», - рассуждает Максим Яли.
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