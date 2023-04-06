К большому сожалению, украинскому автопрому не давали развиваться "красные директора" из московской верхушки.
Пишет сайт Хайзер.
Точно так было и с ЗАЗ "Таврия", которая строилось уже во время распада СССР. Народные умельцы превращали сырой вариант украинской машины в разные версии, в том числе, и в раллийные.
Один из таких автомобилей - ЗАЗ-1102 ERF-Mobile. Это раллийная версия украинской "Таврии", сделанная в Эстонии.
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У автомобиля откидывалась задняя часть, где стоял мотор. Собственно, как и у предшественников "Таврии" – "Запорожцев". В передней части разместили систему дополнительного охлаждения двигателя и систему отвода лишних выхлопных газов.
Автомобиль был построен на трубчатом каркасе, у него была существенно расширена колесная база. Одна из причин – создание устойчивости раллийного автомобиля и компоновка еще двумя дополнительными воздуховодами для охлаждения мотора.
Идейным вдохновителем проекта стал К. Кеель – руководитель спорттехклуба студии "Эстрекламфильм". Вместо стандартного мелитопольского двигателя использовали мотор от ВАЗ-2106, форсированный до 140 л.с.
К сожалению, во времена СССР все удачные проекты советских машин почему-то были обречены на провал. Раллийной "Таврии" так и не дали "зеленый свет" на участие в престижных гонках.
Долгое время считалось, что гоночный болид утерян, но его нашли и восстановили представители транспортного музея Эстонии. Процесс реставрации заброшенного автомобиля занял около трех лет.